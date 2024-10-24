Європарламент закликав ЄС покласти край залежності від газу Азербайджану

Європейський парламент ухвалив резолюцію, присвячену ситуації в Азербайджані, в якій закликав ЄС покласти край залежності від азербайджанського газу.

Про це йдеться на сайті Європарламенту.

Посилаючись на постійні порушення прав людини в Азербайджані та побоювання, що збільшені постачання газу з Азербайджану до ЄС можуть бути з російським газом, депутати Європарламенту закликають ЄС покласти край залежності від азербайджанського газу.

Вони також просять Європейську комісію призупинити Меморандум про взаєморозуміння щодо стратегічного партнерства в енергетичній сфері між ЄС та Азербайджаном, підписаний у 2022 році.

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Крім того, резолюція зазначає, що будь-яка майбутня угода про партнерство між ЄС та Азербайджаном має бути обумовлено: Баку повинен звільнити політичних в’язнів, провести правові реформи, покращити загальний стан з правами людини в країні, а також продемонструвати справжню готовність до участі в мирних переговорах із сусідньою Вірменією після наступу Азербайджану на Нагірний Карабах у 2023 році.