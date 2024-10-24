Платформу LinkedIn оштрафували на понад 300 мільйонів євро в ЄС

Комісія із захисту даних Ірландії оштрафувала професійну соцмережу LinkedIn на 310 млн євро за незаконне оброблення персональних даних користувачів на території ЄС для демонстрації таргетованої реклами.

Про це повідомляє пресслужба Комісії із захисту даних Ірландії (DPC).

Компанії, що належить Microsoft, дали три місяці на те, щоб привести порядок обробки даних у відповідність до Загальних правил захисту даних ЄС (GDPR).

Обробка даних LinkedIn без відповідної правової основи є "явним і серйозним порушенням фундаментального права субʼєктів на захист персональних даних", заявив заступник голови DPC Грем Дойл.

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LinkedIn звинуватили в тому, що компанія не інформувала користувачів про використання їхніх даних.

Сама LinkedIn уточнила, що справа повʼязана з претензіями, озвученими у 2018 році. Компанія вважає, що дотримуються GDPR, але пообіцяла зробити все, щоб її рекламна практика відповідала останньому рішенню DPC.

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