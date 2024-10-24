В Україні запустили виробництво дешевих тепловізійних камер для FPV-дронів

Ярослав Ажнюк

Засновник компанії з розробки гаджетів для тварин Petcube та нових mill-tech стартапів Fourth Law і Odd Systems, Ярослав Ажнюк, оголосив про випуск тепловізійних камер Курбас-256, розроблених спеціально для операторів FPV-дронів.

Про це повідомляє Ярослав Ажнюк.

За його словами, камери Курбас-256 відрізняються високою якістю зображення, можливістю регулювання контрастності та яскравості під час польоту, герметичним монтажем для захисту від конденсату взимку, а також функцією псевдокольорового режиму.

Ціна за одиницю:

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До 500 шт. — 10 000 грн / 250 дол

Від 500 шт. — 9 000 грн / 225 дол

Від 5000 шт. — 6 000 грн / 150 дол

Тепловізори розроблені та виготовлені в Україні, що стало можливим завдяки команді Odd Systems, яка врахувала досвід операторів дронів і забезпечила повний контроль над обладнанням і програмним забезпеченням.