Казахстан продовжить заборону на експорт нафтопродуктів

Влада Казахстану вирішила продовжити заборону на експорт нафтопродуктів за межі Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) до 31 грудня 2026 року.

Про це йдеться у проєкті наказу Міністерства енергетики, пише видання enkorr.

Документ розміщено на сайті електронного уряду для публічного обговорення до 7 листопада і набуде чинності через 10 днів після офіційного опублікування.

"Проєкт наказу передбачає продовження заборони з 31 грудня 2024 року до 31 грудня 2026 року на вивезення з території Республіки Казахстан за межі митної території ЄАЕС окремих видів нафтопродуктів", — зазначається у пресрелізі Міненерго.

Реклама:

Ця заборона дозволить завантажити недіючі потужності казахстанських НПЗ, знизити дефіцит автомобільного бензину та уникнути реекспорту імпортних нафтопродуктів. Також вона допоможе виконати умови безмитного постачання палива з РФ до створення спільних ринків нафтопродуктів у рамках ЄАЕС.

Синхронізація запуску загальних ринків газу, нафти та нафтопродуктів країнами ЄАЕС очікується з 1 січня 2027 року, згідно з супровідними матеріалами до проєкту наказу.

Нинішня заборона на експорт нафтопродуктів за межі ЄАЕС поширюється на легкі дистиляти (бензини), авіаційний гас, дизпаливо, газойлі, ароматичні вуглеводні та нафтовий бітум.

Реклама:

Раніше Міненерго планувало заборонити експорт легких дистилятів та окремих нафтопродуктів, за винятком товарних бензинів, у тому числі до держав-членів ЄАЕС, до 31 грудня 2024 року.

Нагадаємо:

Влада Казахстану виступає проти того, щоб Росія використовувала територію країни для обходу міжнародних санкцій.