Казахстан продовжить заборону на експорт нафтопродуктів
Влада Казахстану вирішила продовжити заборону на експорт нафтопродуктів за межі Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) до 31 грудня 2026 року.
Про це йдеться у проєкті наказу Міністерства енергетики, пише видання enkorr.
Документ розміщено на сайті електронного уряду для публічного обговорення до 7 листопада і набуде чинності через 10 днів після офіційного опублікування.
"Проєкт наказу передбачає продовження заборони з 31 грудня 2024 року до 31 грудня 2026 року на вивезення з території Республіки Казахстан за межі митної території ЄАЕС окремих видів нафтопродуктів", — зазначається у пресрелізі Міненерго.
Ця заборона дозволить завантажити недіючі потужності казахстанських НПЗ, знизити дефіцит автомобільного бензину та уникнути реекспорту імпортних нафтопродуктів. Також вона допоможе виконати умови безмитного постачання палива з РФ до створення спільних ринків нафтопродуктів у рамках ЄАЕС.
Синхронізація запуску загальних ринків газу, нафти та нафтопродуктів країнами ЄАЕС очікується з 1 січня 2027 року, згідно з супровідними матеріалами до проєкту наказу.
Нинішня заборона на експорт нафтопродуктів за межі ЄАЕС поширюється на легкі дистиляти (бензини), авіаційний гас, дизпаливо, газойлі, ароматичні вуглеводні та нафтовий бітум.
Раніше Міненерго планувало заборонити експорт легких дистилятів та окремих нафтопродуктів, за винятком товарних бензинів, у тому числі до держав-членів ЄАЕС, до 31 грудня 2024 року.
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Влада Казахстану виступає проти того, щоб Росія використовувала територію країни для обходу міжнародних санкцій.