Південно-Африканська Республіка викрила російську брехню на саміті БРІКС

Заяви Росії про те, що з ПАР на саміті БРІКС було досягнуто домовленості щодо залучення кредиту в південноафриканських рандах для держкорпорації ВЕБ.РФ, не відповідають дійсності.

Про це повідомляє news24.

Банк розвитку Південної Африки (DBSA) спростував підписання угоди про кредитну лінію з російським державним гігантом ВЕБ.РФ, який потрапив під санкції.

Голова правління банку Ібрагім Расоол дійсно був присутній на саміті у Казані, але на зустрічі обговорювали включення нових членів БРІКС до платформи Механізму міжбанківського співробітництва.

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"Наразі в рамках цього механізму не укладено жодних кредитних угод", - додали в банку.

ВЭБ.РФ, одна з найбільших фінансових установ Росії, надає кредити на інфраструктурні проекти та проекти розвитку.

Великобританія запровадила санкції проти ВЭБ.РФ понад десять років тому після анексії Криму Росією, а США включили його до санкційного списку з 2022 року після вторгнення Росії в Україну.

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Санкції США передбачають заморожування його закордонних активів, а також виключення банку з системи міжбанківських платежів SWIFT. На думку уряду США, ВЭБ допомагає "підтримувати обороноздатність Росії та її економіку".