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На Волині будують вітроелектростанцію

Четвер, 24 жовтня 2024, 15:35 - Віктор Волокіта
 
Фото: Телеграм Юрія Погуляйка

У Володимирському районі на Волині зводять вітрову електростанцію, яка складатиметься з 20 генераторів.

Про це повідомив начальник Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

"На Волині продовжують створювати нові потужні виробництва. Переконався в цьому особисто, побачивши масштаби будівництва вітрової електростанції на Володимирщині, що складатиметься з понад 20 вітряків", – зазначив очільник області.

За його словами, роботи виконує компанія "Онур Груп".

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Він зазначив, що проєкт зведення ВЕС передбачає значні інвестиції, спрямовані не лише на встановлення самих генераторів, а й на створення необхідної інфраструктури. Зокрема, це включає систему доріг, необхідних для спорудження об’єкта, обслуговування і експлуатації. 

Нагадаємо:

У Закарпатській області запрацювала перша вітрова електростанція потужністю 1,8 МВт.

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електроенергія
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Економічна правда
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