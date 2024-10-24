Американці довіряють більше Трампу у питаннях економіки, ніж Гарріс – FT

Дональд Трамп випередив Камалу Гарріс як кандидата, якому американці більше довіряють у питаннях економіки.

Про це йдеться у новому опитуванні Financial Times.

Фінальне щомісячне опитування показало, що 44% зареєстрованих виборців більше довіряють Трампу у розв'язанні економічних питань, порівняно з 43% для Гарріс.

Ці результати, що з’явилися менш ніж за два тижні до виборів, вперше показали перевагу Трампа над Гарріс у цьому питанні в опитуванні FT-Michigan Ross.

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Опитування також виявило більшу перевагу Трампа в питанні, який кандидат зробить виборців більш фінансово забезпеченими. 45% обрали колишнього республіканського президента — на 5 пунктів більше, ніж у попередньому місяці, порівняно з 37% для Гарріс, віцепрезидента-демократа.

Результати свідчать, що економічна програма Гарріс втратила імпульс на останньому етапі все більш напруженої гонки з Трампом. Трекер опитувань FT показує, що кандидати перебувають практично на рівних у ключових штатах, які вирішать результати виборів.

Ерік Гордон, професор Школи бізнесу Росса, зазначив, що економічні пропозиції Гарріс викликали "стільки ж розчарування, скільки й ентузіазму".

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"Якщо вона збирається виграти вибори, їй доведеться перемагати в інших питаннях", — додав він.

Небажання виборців віддати належне Гарріс і президенту Джо Байдену за сильне економічне зростання та низький рівень безробіття стало постійною тенденцією в опитуваннях FT-Michigan Ross з першого дослідження в листопаді 2023 року.

Гарріс ненадовго випередила Трампа в економічних питаннях після того, як замінила Байдена у виборчому списку демократів цього літа, але ця перевага зникла.

Менш ніж за два тижні до дня виборів, які відбудуться 5 листопада, опитування підкреслює серйозну проблему для Гарріс. Дослідження стабільно показували, що виборці вважають "економічні питання, як-от робочі місця та вартість життя", найважливішими при визначенні, за кого голосувати на пост президента.

Хоча Гарріс має кращі результати в економічних питаннях, ніж Байден, коли він був кандидатом від демократів, партія все ще має труднощі з переконанням виборців, що вони є надійними керівниками економіки.

На питання, чи стали вони фінансово забезпеченішими за часів президентства Трампа чи Байдена, 51% відповіли, що за часів Трампа їм було "набагато" або "дещо" краще. Лише 28% сказали, що їм стало краще за Байдена.

Виборці досі незадоволені високою вартістю життя, спричиненою стрибком інфляції у 2022 році, який залишив високі ціни та продовжує негативно впливати на споживчі настрої.