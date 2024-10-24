Узбекистан відмовився вступати в економічний союз із Росією

Слідом за Казахстаном, який оголосив про відмову вступати до БРІКС, від економічного союзу з Росією відмовився Узбекистан.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Ташкент не планує вступати до Євразійського економічного союзу, куди крім РФ входять Білорусь, Вірменія, Казахстан і Киргизстан, повідомив перший заступник спікера Законодавчої палати парламенту республіки Акмаль Саїдов.

Умовляти узбецьких чиновників вступити в ЄАЕС, який Володимир Путін називав новим "центром багатополярного світу", у Ташкент у серпні їздив російський прем'єр Михайло Мішустін.

Реклама:

За підсумками зустрічі з главою уряду Узбекистану Абдуллою Аріповим він обіцяв республіці "переваги для бізнесу", "нові ринки збуту" і "справедливу конкуренцію".

Але комісія парламенту, яка вивчила близько тисячі основоположних документів ЄАЕС, "не знайшла в них вигоди для Узбекистану", повідомив Саїдов.

За словами парламентарія, особливого зиску від участі в ЄАЕС не отримав і Казахастан, а тому Узбекистану "буде оптимально" залишатися в статусі спостерігача і зберігати незалежність і суверенітет.

Реклама: