ПФУ додатково витрачає на підвищенні через суд пенсії більше 66 мільярдів – Рахункова палата

В Україні на виплату підвищених завдяки рішенням судів пенсій військовослужбовцями силових структур "чорнобильцям" Пенсійний фонд додатково витрачає 66,5 мільярда гривень.

Про це повідомила голова Рахункової палати Ольга Піщанська за результатами аудиту роботи Пенсійного фонду.

За її даними, існують законодавчі прогалини, що створюють умови для отримання пенсій у підвищених розмірах.

Крім того, перелік зон радіоактивного забруднення давно застаріли, а випадки реєстрації до 30 пенсіонерів за однією адресою на цих територіях не є поодинокими.

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Рахункова палата виявила понад 800 тис. пенсіонерів, які отримували пенсії на тимчасово окупованих РФ територіях і на територіях активних бойових дій більш ніж 2,5 роки без фізичної ідентифікації.

На виплату пенсій цим громадянам було витрачено 7,7 % всіх річних видатків на виплату пенсій у 2024 році.

Крім того, як встановили аудитори Рахункової палати, близько 4 млрд грн на рік витрачено на виплату пенсій особам з інвалідністю, яким було відстрочено проходження повторного огляду МСЕК під час воєнного стану.

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Нагадаємо:

Рахункова палата провела аудит ПФУ та підтвердила, що в умовах війни і обмежених ресурсів уряду вдалось забезпечити стабільність роботи пенсійної системи.

Забезпечення стійкості пенсійної системи стало можливим завдяки коштам Проекту РЕАСЕ, зокрема, й уряду США, які дали змогу відшкодувати майже половину видатків на виплату усіх пенсій і в повному обсязі відшкодувати зобов’язання державного бюджету перед ПФУ ($12,7 млрд).