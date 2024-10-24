Intel виграла суд щодо історичного штрафу ЄС у 1,1 мільярда доларів

Корпорація Intel виграла черговий раунд у багаторічній судовій боротьбі з ЄC у справі, яка призвела до колись рекордного антимонопольного штрафу в розмірі 1,1 мільярда доларів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Суд ЄС ухвалив, що регулятори не змогли довести, що американська компанія пропонувала незаконні знижки виробникам ПК, які погоджувалися купувати більшість своїх чипів у Intel.

У четвер судді заявили, що відхилили всі підстави для апеляції, поданої Європейською комісією, яка є наглядовим органом ЄС з питань конкуренції.

Реклама:

Рішення найвищого суду відповідає рішенню дворічної давнини, яке частково анулювало рішення комісії 2009 року, в якому Intel звинувачували у зловживанні домінуючим становищем, щоб знищити конкурента Advanced Micro Devices Inc.

Тоді комісія оскаржила свою першу велику поразку в антимонопольній справі за понад 20 років, заявивши, що рішення Загального суду ЄС було переповнене помилками.

Intel заявила, що "задоволена" рішенням суду і "нарешті може закрити цю частину справи". Тим часом Європейська комісія заявила, що "ретельно проаналізує це рішення".

Реклама:

Однак, попри перемогу Intel, рішення у четвер не ставить крапку в справі. Триває інша судова боротьба після того, як минулого року комісія наклала новий штраф у розмірі 376,36 мільйона євро — зосереджуючись на тих аспектах справи, де вона таки виграла у нижчому суді в 2022 році.

Цей штраф стосується того, як Intel платила виробникам за те, щоб вони відмовилися від запуску продуктів з чипсетами конкурентів — таку поведінку в антимонопольному законодавстві ЄС називають "явними обмеженнями". Окрім боротьби зі зменшеним штрафом, Intel також подала позов проти комісії з вимогою повернути відсотки за первісний штраф.

Читайте також: Від злету до падіння – один чип. Що відбувається з Intel?