Україна зібрала найкращий врожай гороху за останні три роки: причина

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У 2024 році Україна зібрала найбільший урожай гороху за останні три роки в основному внаслідок збільшення посівних площ.

Про це повідомляє УкрАгроКонсалт.

В Україні горох зібрали на площі в 212 000 га, що на 40% більше, ніж в 2023 році. Намолочено було 465 000 тонн з середньою врожайністю в 2,19 тонн/га.

Найбільше гороху зібрали у таких областях: Одеській (147 000 тонн), Миколаївській (76 000 тонн), Кіровоградській (37 000 тонн) та Харківській (29 000 тонн).

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За словами фермерів, врожайність дуже залежить від дощів в кінці квітня та травня. Також вони відмічають, що горох в сівозміні залишає після себе азот і дає значну прибавку у врожайності на наступні культури.

У 2023-24 маркетинговому році основними імпортерами українського гороху були: Туреччина – 27% від загального експорту, Італія – 13%, Бангладеш –12%, Індія – 9% та Малайзія – 6%.

Водночас ціни на горох у цьому сезоні досить високі. Однією з причин цього у є скасовування 50% мит на горох з боку Індії, дія якої спочатку закінчувалась весною, але потім була тричі подовжена до кінця календарного року.

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