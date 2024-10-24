Ціни на нафту ростуть на тлі напруги на Близькому Сході

Ціни на нафту зросли більш як на 1% у четвер, 24 жовтня, майже нівелювавши втрати попередньої сесії, оскільки напруга на Близькому Сході знову опинилася в центрі уваги перед виборами в США, попри неоднозначні запаси палива в країні.

Про це повідомляє профільне видання enkorr.

Ціни на нафту марки Brent зросли на 95 центів, або на 1,27%, до $75,91, тоді як ф'ючерси на американську проміжну нафту West Texas Intermediate піднялися на $1, або 1,41%, до $71,77 через війну між Ізраїлем і "Хезболлою", яка продовжує хвилювати ринки щодо пропозиції.

Як пише Reuters, цього тижня ціни на нафту зросли майже на 4%, що допомогло скоротити втрати минулого тижня понад 7% через занепокоєння попитом у Китаї й послабленням занепокоєння потенційними збоями, спричиненими бойовими діями на Близькому Сході.

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Ізраїль завдав ударів по столиці Сирії Дамаску вранці у четвер, повідомляють сирійські державні ЗМІ, що є останнім подібним нападом на тлі війни в Газі.

Це сталося після попередніх ударів Ізраїлю по південному передмісті Бейрута в середу й після того, як "Хезболла" заявила, що вперше випустила високоточні ракети по ізраїльських цілях.

Посилення перестрілок відбувається в той час, коли Вашингтон робить останній серйозний поштовх до миру між Ізраїлем і підтримуваними Іраном угрупованнями "Хезболла" та "Хамас" перед виборами президента США 5 листопада, які можуть змінити політику США на Близькому Сході.

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Поточна нестабільність напередодні критичного тижня виборів у США, за яким слідує політичне рішення ФРС, забезпечує достатній потяг, щоб викликати більші коливання, навіть попри те, що пропозиції залишаються достатніми, сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

Тим часом запаси сирої нафти в США зросли на 5,5 млн барелів минулого тижня, згідно з даними Управління енергетичної інформації США в середу, порівняно з очікуванням аналітиків в опитуванні Reuters щодо зростання на 270 тис. барелів.

Попри накопичення запасів, передбачуваний попит все ще зростає, повідомили аналітики ANZ у клієнтській записці.