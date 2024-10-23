Рада ЄС запустила процедуру затвердження кредиту Україні за рахунок росактивів

Рада ЄС запустила письмову процедуру затвердження надання Україні кредиту в межах ініціативи G7 "Надзвичайні кредити для прискорення доходів України" (ERA), яка передбачає виділення до $50 млрд із подальшим погашенням доходами від знерухомлених російських активів.

Про це повідомили в Раді ЄС, передає "Інтерфакс-Україна".

Крайній термін для відповіді державами-членами встановлено в четвер, 24 жовтня.

Дипломатичне джерело додало, що в ЄС отримують "остаточні сигнали" про те, що розподіл $50 млрд серед G7 може бути таким: США і ЄС - по $20 млрд, а $10 млрд, що залишилися, - серед Великої Британії, Канади і Японії.

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За його словами, ця інформація є попередньою і має бути підтверджена заявою G7.

Напередодні глава американського Мінфіну Джанет Єллен повідомила, що США дуже близькі до завершення узгодження американської частини цього кредиту.

"Ми вже на 99% готові", - уточнила вона.

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За її словами, США все ще чекають гарантій від Євросоюзу щодо запровадження більш довгострокового режиму санкцій для забезпечення того, щоб прибуток від активів РФ залишався доступним. Наразі режим санкцій ЄС вимагає одноголосного продовження кожні пів року, і його збільшення до трьох років блокує Угорщина.

За словами міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера, за такого фінансування з боку США підтримка з боку Європейського Союзу становитиме "приблизно 18 млрд євро", що еквівалентно приблизно $20 млрд, хоча для підстраховки ЄС наразі фіналізує можливість виділення кредиту в межах ERA у розмірі до EUR35 млрд.

Велика Британія 22 жовтня вже заявила, що надає Україні військовий кредит на GBP2,26 млрд (майже $3 млрд за поточним курсом) для закупівлі необхідного військового обладнання в межах ERA.

Канада ще в червні, одразу після рішення G7 про ініціативу ERA, анонсувала виділення в її рамках CAD5 млрд ($3,6 млрд за поточним курсом).

МВФ в оновленій за підсумками п'ятого перегляду програмі розширеного фінансування EFF зазначив, що в разі завершення війни наприкінці 2025 року Україні із зазначених $50 млрд для підтримки бюджету знадобиться $33,1 млрд: наступного року - $19,1 млрд, 2026 року - $9,2 млрд і 2027 року - $4,9 млрд.

У разі негативного сценарію продовження війни до середини 2026 року бюджету України для покриття дефіциту потрібні будуть усі $50 млрд.

Нагадаємо:

Рада Європейського Союзу в середу, 23 жовтня, остаточно схвалила механізм виділення Україні кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро за рахунок податків з надприбутків від заморожених російських активів.