Перспективи росту економіки РФ стали гіршими, ніж до великої війни – Bloomberg

Зростання російської економіки досягло свого піка після перегріву в першій половині року, а довгострокові перспективи її росту стали більше похмурими, ніж до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на аналітиків.

"Пік зростання, ймовірно, пройшов десь у середині цього року", – сказав Олег Кузьмін, економіст з московського офісу Renaissance Capital. "Подальша траєкторія економічного зростання у наступному році залишається відкритим питанням — це буде "м'яка" чи "жорстка" посадка для економіки".

Військове виробництво, яке стало причиною стрімкого зростання в останні квартали, продовжує розширюватися, але цього недостатньо, щоб компенсувати спад в інших секторах економіки.

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Міжнародний валютний фонд вже знизив свій прогноз для економіки Росії: тепер у 2025 році очікується зростання на рівні 1,3% замість попередніх 1,5%.

У вересні російське виробництво скоротилося вперше з квітня 2022 року, згідно з індексом менеджерів із закупівель S&P Global.

Сповільнення зростання поза військово-промисловим комплексом підкреслює, що Росія все глибше занурюється в стан "воєнної економіки". У 2023 році країна швидко відновилася після рецесії, спричиненої вторгненням, демонструючи зростання економіки на 3,6% на рік коштом витрат на оборону.

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Тепер зростають побоювання, що подальше нарощування військового виробництва може завдати шкоди цивільним секторам економіки.

Росіяни вже стикаються з надзвичайно високими відсотковими ставками, а у п'ятницю Центральний банк може підвищити основну ставку до 20% — на рівень, який був після початку вторгнення, щоб стримати інфляцію.

Будь-який спад в економіці може призвести до того, що російські споживачі відчують економічні труднощі, від яких вони здебільшого були захищені, попри санкції з боку США та їхніх союзників.

Центральний Банк Росії попередив у своєму останньому звіті, що економічне зростання в третьому кварталі відбувалося помірніше, ніж у першій половині року. Економіка РФ майже досягла свого повного виробничого потенціалу, зазначає банк.

Водночас опитані Bloomberg експерти вважають, що довгострокові перспективи розвитку російської економіки виглядають більш похмурими, ніж до повномасштабного вторгнення.