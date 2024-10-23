У РФ заявили про готовність конкурувати з Boeing і Airbus, як "за радянських часів"
Російський авіапром готовий конкурувати з Boeing і Airbus, як це було "ще за радянських часів".
Про це заявив гендиректор "Ростеха" Сергій Чемезов, пише The Moscow Times.
За його словами, у перспективі заводи, що належать "Ростеху", зможуть виробляти на рік до 72 літаків МС-21, які мають замінити російським авіакомпаніям іноземні лайнери.
Раніше, "Ростех" постійно зривав початок серійного виробництва цього типу літаків.
Перед початком великої війни в Україні авіапарк російських перевізників налічував 850 літаків. Замінити іноземний флот планувалося російськими літаками.
Зараз Росія планує збільшити обсяги випуску цивільних лайнерів до рекордного з радянських часів рівня - 120 одиниць на рік до 2026 року, 200 на рік - до 2028-го та понад 230 на рік - у 2030-му.
Довідка. "Ростех" — російська державна корпорація, створена наприкінці 2007 року для розробки, виробництва та експорту технологічної промислової продукції цивільного та військового призначення.Реклама: