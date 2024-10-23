Ворог атакував енергооб'єкти у п'яти областях – Міненерго

За добу 22 жовтня через обстріли й бойові дії були знеструмлення споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

У Сумській області внаслідок атаки дронів знеструмлювались підстанції та споживачі. Наразі живлення відновлено.

На Дніпропетровщині внаслідок атаки БПЛА по території підстанції вимикалось обладнання, що призвело до знеструмлення побутових споживачів та водоканалу. Живлення вже відновили. Також через бойові дії пошкодили повітряну лінію.

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Водночас у Миколаївській області через технологічні порушення знеструмлювались підстанції, побутові споживачі, а також знижував напругу енергетичний об'єкт.

У Полтавській області внаслідок технологічних порушень вимикались дві повітряні лінії, що призвело до знеструмлення підстанцій та побутових споживачів.

У Черкаській області з технологічних причин знеструмлювались підстанція та побутові споживачі у двох областях.

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