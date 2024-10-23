 Бізнес-трамплін 2.0
Всі розділи
Укр / Рус

Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Середа, 23 жовтня 2024, 11:13 - Олексій Артемчук

Станом на 23 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 5 копійок, євро – зменшився на 11.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,33 грн, євро – 44,70 грн (на 22 жовтня долар - 41,28 грн, євро – 44,81 грн). 

На 11:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,47 – 41,53 грн.

Реклама:

На цей же час "чорний" курс євро становив 45,04 – 45,24 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

  • Долар США – 41,10 - 41,60 грн (курс на 22 жовтня – 41,15 - 41,57 грн);
  • Євро – 44,65 - 45,25 грн (курс на 22 жовтня – 44,70 - 45,30 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

Реклама:
  • Приватбанк – 40,95 - 41,55 грн;
  • Ощадбанк – 41,15 - 41,70 грн;
  • Укрсиббанк – 41,00 - 41,57 грн;
  • ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;
  • Райффайзен - 41,05 - 41,53 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.

курс валют долар євро
Реклама:
Матеріали за темою
Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро 22 жовтня 2024, 10:26
Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро 21 жовтня 2024, 11:36
Нацбанк показав, скільки будуть коштувати долар та євро після вихідних 18 жовтня 2024, 19:45
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті