США продовжать "закручувати гайки" проти експорту скрапленого газу з Росії

Про це пише Bloomberg з посиланням на заяву чиновника Держдепартаменту з енергетики.

США продовжать "закручувати гайки" щодо експорту російського скрапленого природного газу, щоб позбавити Москву доходів від енергоресурсів.

США запровадили санкції проти "Арктик СПГ 2" у 2023 році, а з серпня цього року почали запроваджувати обмеження проти суден, які почали забирати СПГ із заводу.

Однак Вашингтон не запроваджував санкції проти інших російських заводів СПГ, включно з "Ямалом" і "Портовою", які й надалі постачають скраплений газ у Європу та Азію.

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Санкції проти цих підприємств, найімовірніше, призведуть до скорочення глобальних поставок СПГ і зростання цін, зазначило агентство.

Мета США у відносинах із РФ – скоротити доходи, які вона отримує від своїх нафтогазових ресурсів, заявив Джеффрі Пайєтт, помічник міністра з енергетичних ресурсів, в інтервʼю Bloomberg TV.

За його словами, така "політика працює" і США уважно стежать, куди прямують підсанкційні російські вантажі.

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"Ви можете бути впевнені, що адміністрація Байдена й надалі закручуватиме гайки проти російського експорту СПГ", – наголосив Пайєтт.