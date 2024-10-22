США продовжать "закручувати гайки" проти експорту скрапленого газу з Росії

США запровадили санкції проти "Арктик СПГ 2" у 2023 році, а з серпня цього року почали запроваджувати обмеження проти суден, які почали забирати СПГ із заводу.
Однак Вашингтон не запроваджував санкції проти інших російських заводів СПГ, включно з "Ямалом" і "Портовою", які й надалі постачають скраплений газ у Європу та Азію.
Санкції проти цих підприємств, найімовірніше, призведуть до скорочення глобальних поставок СПГ і зростання цін, зазначило агентство.
Мета США у відносинах із РФ – скоротити доходи, які вона отримує від своїх нафтогазових ресурсів, заявив Джеффрі Пайєтт, помічник міністра з енергетичних ресурсів, в інтервʼю Bloomberg TV.
За його словами, така "політика працює" і США уважно стежать, куди прямують підсанкційні російські вантажі.
"Ви можете бути впевнені, що адміністрація Байдена й надалі закручуватиме гайки проти російського експорту СПГ", – наголосив Пайєтт.