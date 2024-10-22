Нацкомісія визначила особливості підключення плавучих електростанцій під час війни

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) визначила особливості підключення плавучих електростанцій до системи передачі на період воєнного стану.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні регулятора 22 жовтня, повідомляє Укрінформ.

Так, до 25 жовтня НЕК "Укренерго" має подати до Міністерства енергетики інформацію щодо максимального рівня потужності, видачу якої зможуть забезпечувати мережі, що будуватимуться для підключення генеруючих установок на технічних суднах.

Підключення плавучих електростанцій у період воєнного часу відбуватиметься на підставі дозволу Укренерго без отримання послуги з приєднання.

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До власників (користувачів) плавучої електростанції тимчасово не застосовуватимуться вимоги щодо улаштування окремих вузлів обліку електричної енергії, виробленої/спожитої електроустановками плавучих станцій. Власник (користувач) плавучої електростанції має забезпечити комерційний облік електрики із зовнішніх мереж для кожної площадки комерційного обліку.

Нагадаємо:

За розрахунками НЕК "Укренерго", будівництво плавучих електростанцій може дати мережі додатково 250 МВт потужностей.

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