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Україна та Франція підписали договір на 200 мільйонів євро: що він передбачає

Вівторок, 22 жовтня 2024, 11:17 - Віктор Волокіта

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко та посол Французької Республіки в Україні Гаель Вейсьєр підписали грантову угоду про сприяння відновленню і підтримку критичної інфраструктури й пріоритетних секторів економіки України на  200 млн євро. 

Про це повідомила Юлія Свириденко.

"До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проектів відновлення. Ці проекти будуть реалізовані у тісній співпраці з французькими компаніями, які активно підтримують Україну та наразі працевлаштовують 25 000 людей у нашій країні", — зазначила Юлія Свириденко.

Зазначається, що ключові сектори, які отримають фінансування завдяки угоді — охорона здоров'я, енергетика, водопостачання та водовідведення, розмінування, цифрові технології, інфраструктура, сільське господарство, переробка відходів та житлове будівництво.

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Нагадаємо:

Виробник танків Leopard та гаубиць Caesar має власну компанію в Києві. Французько-німецький конгломерат KNDS відкрив філію в Україні.

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Франція Україна
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Економічна правда
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