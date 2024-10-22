Філіппінська індустрія мікросхем хоче отримати допомогу у розширенні від TSMC

Філіппіни намагаються залучити гігантів тайванської мікросхемної індустрії в спробі розширити свої можливості в напівпровідниковому секторі, прагнучи наздогнати сусідів, які стають важливими постачальниками в цій галузі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Taiwan Semiconductor Manufacturing та United Microelectronics — серед компаній, до яких Філіппіни звертаються з метою отримати обладнання та експертизу для розвитку виробництва мікросхем, повідомив Ден Лачика, керівник головної електронної промислової асоціації країни. Асоціація співпрацює з філіппінськими представниками на Тайвані для переговорів з потенційними партнерами.

"Я сподіваюся, що TSMC або UMC чи якась інша компанія, яка прагне розширити виробництво пластин за кордоном, розгляне можливість: надайте нам ваше зношене обладнання, а в обмін ми навчимо філіппінських працівників, яких ви зможете залучити до ваших глобальних операцій", — сказав Лачика.

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Країна з населенням понад 100 мільйонів відстає від сусідів, таких як Малайзія та Сінгапур, у складній галузі виробництва мікросхем, де для створення заводів можуть знадобитися мільярди доларів початкових інвестицій. Тайвань є світовим лідером, і його компанії, зокрема TSMC, розширюють свою присутність за кордоном, щоб зменшити потенційні ризики, пов'язані з напруженістю між островом і китайським урядом.

Представники TSMC не відповіли на запит про коментар. "Політика UMC полягає в тому, щоб не коментувати ринкові спекуляції", — сказав представник UMC в електронному листі.

Філіппіни роблять ставку на свої низькі витрати та велику робочу силу, щоб залучити виробників. Дефіцит кадрів є однією з основних проблем для світових виробників мікросхем — від США до Малайзії. За оцінками Deloitte, галузі знадобиться понад 1 мільйон додаткових кваліфікованих працівників у всьому світі до 2030 року.

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Тайвань і Філіппіни мають торговельні відносини, і обидві країни періодично стикаються з напруженістю у відносинах із Китаєм. Пекін розглядає Тайвань як відокремлену провінцію і неодноразово погрожував вторгненням. Тим часом філіппінські судна неодноразово стикалися з китайськими кораблями під час суперечок через спірні води Південнокитайського моря.

Пропозиція, висунута групою Лачики, Фондом напівпровідникових і електронних промисловостей Філіппін, є частиною зусиль країни з диверсифікації, виходу за межі тестування та упаковки мікросхем — менш просунутої частини виробничого процесу, яка приносить незначні прибутки.

"Ми також піднімаємося в ланцюжку створення доданої вартості в галузі проектування інтегральних схем і, сподіваємось, у виробництві напівпровідникових пластин", — зазначив Лачика.

За словами Лачики, останніми роками Філіппіни втратили позиції на користь сусідів, таких як В’єтнам, після перегляду місцевих програм стимулювання, що призвело до переміщення високотехнологічного виробництва в інші країни. Очікується, що експорт електроніки та напівпровідників з Філіппін скоротиться на 10% цього року через корекцію запасів, перш ніж знову зросте на 5% наступного року.