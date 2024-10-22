У Росії можуть початися проблеми з оплатою картками Visa і Mastercard – росЗМІ

Наприкінці 2024 року у низки російських банків закінчаться сертифікати безпеки чипів карт Visa і Mastercard, що може призвести до проблем із платежами.

Про це розповіли російському "РБК" чотири джерела на платіжному ринку РФ і представники найбільших банків, пише The Moscow Times.

За словами одного зі співрозмовників видання, сертифікати безпеки чипів можуть не збігатися з терміном дії самих карток і закуповуватися банками на різні строки: три роки, п'ять років тощо.

До відходу з Росії у 2022 році міжнародних платіжних систем Visa і Mastercard термін дії цих сертифікатів подовжували, але тепер банки вирішуватимуть самостійно, приймати до оплати ці картки чи ні, зазначив інший співрозмовник.

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При цьому функціонування картки залежить від двох банків, які беруть участь у платіжному ланцюжку, - банку-емітента і банку-еквайєра. Однак частина платежів у будь-якому разі може перестати проходити.

"Це не повинно позначитися на масових операціях, але може викликати проблеми з проведенням відкладених операцій, наприклад, під час оплати проїзду в транспорті або офлайн, тобто у випадках, коли POS-термінал не під'єднаний до Мережі", - говорить джерело РБК.