Банки оновили курс валют: скільки коштують долар та євро

Станом на 22 жовтня, офіційний курс долара до гривні від НБУ збільшився на 5 копійок.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Офіційний курс долара встановили на рівні 41,28 грн, євро – 44,81 грн (на 21 жовтня долар - 41,23 грн, євро – 44,72 грн).

На 10:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,50 – 41,56 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,20 – 45,35 грн.

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 41,15 - 41,57 грн (курс на 21 жовтня – 41,15 - 41,50 грн);

Євро – 44,70 - 45,30 грн (курс на 21 жовтня – 44,75 - 45,29 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 40,90 - 41,50 грн;

Ощадбанк – 41,05 - 41,65 грн;

Укрсиббанк – 40,95 - 41,50 грн;

ПУМБ – 41,10 – 41,60 грн;

Райффайзен - 41,00 - 41,57 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 41,49 грн за долар, monobank - 41,48 грн.