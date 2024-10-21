Другий найбільший аеропорт Бельгії скасує всі рейси через страйк

Брюссельський аеропорт Шарлеруа, другий за пасажирообігом аеропорт Бельгії, скасував усі рейси у вівторок через страйк співробітників служби безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", аеропорт повідомив у понеділок.

Згідно з повідомленням, у зв’язку з акцією працівників сектору безпеки у вівторок 22 жовтня та через відсутність персоналу для забезпечення операцій з безпеки, всі рейси, що вилітають у вівторок, скасовані.

"Всі прибуття в аеропорт Шарлеруа будуть обслуговуватися", – додали в аеропорту, запросивши пасажирів "зв'язатися зі своїми авіакомпаніями для підтвердження свого рейсу".

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Аеропорт також заявив, що "зробить все можливе, щоб відновити роботу з середи".

Акція у вівторок стала третім страйком у другому за завантаженістю аеропорту Бельгії менш ніж за два місяці.

Вона послідувала за несподіваним страйком, який паралізував роботу аеропорту Шарлеруа 12 вересня, і профспілковою акцією 1 жовтня, яка порушила повітряний рух в аеропортах Шарлеруа і Брюсселя.

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Аеропорт Шарлеруа розташований приблизно за 60 кілометрів на південь від Брюсселя. Він в основному використовується бюджетними авіакомпаніями Ryanair і Wizz Air. Невелику кількість рейсів туди здійснюють Air Corsica і Pegasus.

Європейська правда