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Курс південноафриканського ранда знижується через увагу інвесторів до інфляції

Понеділок, 21 жовтня 2024, 19:11 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty Images

Південноафриканський ранд знизився проти долара в понеділок 21 жовтня, оскільки увага інвесторів зміщується в бік місцевих даних по інфляції, які будуть опубліковані пізніше.

Про це повідомляє Reuters.

О 15:20 за Грінвічем 21 жовтня валюта Південно-Африканської Республіки, ренд, торгувався на рівні 17,6425 за долар, що приблизно на 0,3% нижче попереднього закриття.

Індекс долара востаннє виріс приблизно на 0,4% проти кошика валют.

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У середу Статистичне управління Південної Африки опублікує щомісячні показники інфляції, які дадуть подальші підказки щодо траєкторії процентної ставки Південноафриканського резервного банку (ПАРБ).

Аналітики очікують більшої дезінфляції у вересні після того, як ціновий тиск знизився в серпні, що дало змогу центральному банку знизити основну кредитну ставку на 25 базисних пунктів минулого місяця, що стало першим зниженням процентної ставки за останні чотири роки.

На фондовому ринку індекс Top-40 закрився на 0,14% нижче.

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Базові державні облігації Південної Африки з погашенням у 2030 році знизилися, а їхня дохідність зросла на 6,5 базисних пунктів до 9,345%.

економіка ПАР Африка
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