Один із найбільших виробників мікроелектроніки РФ заявив про тимчасове припинення роботи 

Завод "Кремній Ел" у Брянську, який виробляє деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер" заявив про зупинку роботи після атаки БпЛА.

Про це повідомляє пресслужба заводу.

Під час атаки згідно постраждали виробничі та адміністративні корпуси заводу, що призвело до перебоїв з енергопостачанням, пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури та розриву технологічних виробничих ланцюжків.

Пресслужба наводить слова гендиректора "Групи Кремній Ел" Олега Данцева про те, що "основним завданням зараз є якомога швидше відновлення виробництва електронної техніки".

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Зараз, за його словами, проводиться експертиза з метою оцінки можливості відновлення пошкоджених об'єктів.

"Однак не все залежить від нас – є труднощі із купівлею запасних частин для відновлення технологічного обладнання та енергетичної інфраструктури", – зазначив Данцев.

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ЗМІ та телеграм-канали публікують відео атаки безпілотників на завод "Кремній" у російському Брянську, який використовують у військовій промисловості.