Росія підвищить облікову ставку до рівня лютого 2022 року – опитування Reuters

Російський центральний банк, як очікується, підвищить ключову процентну ставку на 100 базисних пунктів до 20%, до рівня, який був на початку вторгнення в Україну.

Про це йдеться у опитуванні аналітиків, проведеного Reuters.

Абсолютна більшість опитаних аналітиків (25 з 30) очікують, що процентна ставка буде на рівні 20% після засідання правління регулятора 25 жовтня. П'ять аналітиків очікують ще більшого підвищення на 200 б.п. до 21%, що стане новим історичним максимумом.

Цього місяця Росія оприлюднила новий проєкт бюджету, який передбачає більший, ніж очікувалося, дефіцит на цей рік, більше, ніж очікувалося, підвищення тарифів на комунальні послуги в наступному році та збільшення військових витрат.

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Тим часом інфляційні очікування російських домогосподарств на наступний рік зросли до 13,4% у жовтні порівняно з 12,5% у вересні. Ці очікування неухильно зростали з квітня, дещо знизившись лише у вересні. Наразі вони перебувають на найвищому рівні з початку 2024 року.

Деякі аналітики стверджують, що слабкість російської валюти, яка втратила 10% до китайського юаня лише у вересні і слабшає відносно всіх основних валют з початку серпня, є ще однією причиною підвищення ставок.

Востаннє облікова ставка російського Центробанку підіймалась до 20% одразу після вторгнення в Україну у лютому 2022 року.

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Центральний банк РФ, однак, стверджує, що причини підвищення ставки до 20% у березні 2022 року - і утримання ставки на високому рівні зараз - різні. У 2022 році регулятор хотів заспокоїти ринки, налякані подіями в Україні, тоді як зараз він бореться з інфляцією.