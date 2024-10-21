Ціни на газ в Європі підскочили: причини

Європейські ціни на природний газ зросли, оскільки напруженість на Близькому Сході викликала нову хвилю волатильності на ринку.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ф'ючерси виросли на 2,2%, слідуючи за рухом нафти. Ринки готуються до того, що ескалація воєнних дій між Ізраїлем та Іраном може спричинити ширший регіональний конфлікт, який може вплинути на постачання опалювального палива.

Голландські ф'ючерси на місяць, зросли на 2,0% до 39,97 євро за мегават-годину.

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У суботу біля приватного будинку прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху вибухнув безпілотник "Хезболли", а наступного дня Ізраїль розпочав новий військовий наступ на опорні пункти "Хезболли" в Лівані. Ізраїль вже пообіцяв відплатити Ірану за ракетну атаку на початку жовтня.

Геополітичні проблеми утримували ціни волатильними протягом останніх тижнів, підкреслюючи вразливість поставок палива до Європи з початком опалювального сезону в регіоні.

Для газових ринків, зокрема, ключове занепокоєння пов'язане з ризиком закриття Ормузької протоки, яка є воротами до Перської затоки і важливим водним шляхом для транспортування скрапленого природного газу та нафти.

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