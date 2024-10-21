Українські ветерани отримають 540 мільйонів на підтримку бізнесу: в що вкладають кошти

Українські ветерани та члени родин учасників бойових дій отримають гранти на 540 млн грн в рамках грантової програми "Власна справа".

Про це повідомила заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

"Маємо вже 1150 переможців ветеранського компоненту програми "Власна справа", які отримають гранти на старт або розвиток свого бізнесу. Завдяки фінансовій підтримці 70% з них зможуть масштабувати бізнес, збільшити обсяги виробництва, опанувати нові напрямки діяльності, 30% грантоотримувачів розпочнуть власну справу з нуля. ", — зазначила Тетяна Бережна.

Зазначається, що за підсумками дев’ятнадцятої у 2024 році хвилі подачі заяв на гранти ще 82 ветерани визнані переможцями.

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Серед 82 переможців дев’ятнадцятої хвилі подачі заяв на гранти 47 учасників бойових дій, 35 членів родин ветеранів. 68 переможців отримають грант розміром до 500 тис. грн, 7 — до 250 тис. грн, 7 — до 1 млн грн.

Найбільше грантоотримувачів з Київської, Хмельницької, Львівської, Полтавської областей.

Найпопулярніші сфери, в яких планують розвивати бізнес грантоотримувачі — оптова та роздрібна торгівля, переробна промисловість, тимчасове розміщування й організація харчування.

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Нагадаємо:

Відповідно до умов програми, учасники бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також другий з їх подружжя можуть отримати такі гранти:

до 250 тис. грн, до 500 тис. грн та до 1 млн грн — для ветерана за умови створення одного, двох та чотирьох робочих місць відповідно;

до 250 тис. грн та до 500 тис. грн — для другого з подружжя ветерана за умови створення одного та двох робочих місць відповідно;

При отриманні гранту від 500 тис. грн до 1 млн грн ветеран має бути зареєстрований як ФОП не менше ніж 3 роки. Окрім того, такий грант надається за умови співфінансування з отримувачем у співвідношенні 70/30, тобто отримувач гранту має вкласти у свою справу 30% власних коштів, 70% коштів надасть держава у вигляді гранту.