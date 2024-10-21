В МВФ підрахували, скільки Україна потребуватиме імпорту газу в опалювальний сезон

НАК "Нафтогаз України" планує імпорт газу обсягом 2-3 млрд куб. м.

Про це йдеться в опублікованому меморандумі про економічну та фінансову політику щодо 5-го перегляду програми EFF із МВФ, передає "Інтерфакс-Україна".

"На майбутній опалювальний сезон 2024/25 рр. Україна планує додатковий імпорт газу для внутрішнього споживання обсягом до 2-3 млрд куб. м, тоді як додатковий газ може бути запасений нерезидентами для потреб країн ЄС відповідно до базового сценарію", - наголошується в документі.

Водночас зазначається, що стримане внутрішнє споживання і зростаючий внутрішній видобуток обмежили потребу в імпорті газу в минулому опалювальному сезоні.

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Щодо планів імпорту на цьогорічний опалювальний сезон зазначається, що "Нафтогаз" забезпечив додаткове фінансування імпорту газу від ЄБРР та двосторонніх донорів.

Якщо "Нафтогаз" зіткнеться з дефіцитом ліквідності, уряд готовий оцінити розмір компенсації спецзобов'язань (ПСО) компанії у 2025 році на основі її фактичних документально підтверджених витрат, перевірених Державною аудиторською службою та іншими зацікавленими сторонами. Відповідні розрахунки будуть завершені до кінця серпня 2025 року.

"Потенційний тиск на витрати, пов'язані з імпортом газу та компенсацією ПСО, буде враховано шляхом коригування цільових показників фіскального балансу з урахуванням вищезазначеної оцінки, результатів аудиту заборгованості теплопостачальних організацій (ТКЕ), наявного фінансування, та обмежено 60 млрд грн (близько 0,8% ВВП)", - ідеться в документі.

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У ньому також наголошується, що порядок денний реформ в енергетичному секторі, "щойно дозволять умови", включає додаткове поступове підвищення тарифів на газ та е/е з паралельною підтримкою вразливих споживачів, а після закінчення війни потребуватиме відновлення та посилення конкуренції на оптових і роздрібних ринках газу.

Зазначається, що уряд ухвалить дорожню карту для поступової лібералізації ринків газу та е/е з планом реалізації із зазначенням термінів на період після воєнного стану.

Нагадаємо:

Голова Групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов на початку жовтня в коментарі "Енергореформі" зазначав, що станом на 1 листопада закупівля компанією газу в режимі "митний склад" (МС), що здійснюється як резерв за рахунок кредиту ЄБРР, становитиме "в межах 500-600 млн куб м".