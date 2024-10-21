ШІ-пошуковик Perplexity планує залучити мільярд доларів інвестицій – FT

Американська компанія Perplexity AI, яка створює діалогову пошукову систему з використанням штучного інтелекту (ШІ), планує залучити нове фінансування, що може підвищити її оцінку до 8 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Financial Times.

Perplexity домовляється про залучення від 500 млн дол до 1 млрд дол, що оцінить компанію у 8 млрд дол.

Повідомляється, що раунд OpenAI на суму 6,6 млрд дол, який оцінив компанію в 150 млрд дол, встановив нову межу для стартапів у сфері ШІ.

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Серед спонсорів Perplexity – виробник ШІ-чипів Nvidia, засновник Amazon Джефф Безос та кілька відомих імен з індустрії ШІ, таких як співзасновник OpenAI Андрій Карпаті й головний науковець Meta Ян Лекун.

Минуло всього кілька місяців з того часу, як Perplexity закрила раунд збору коштів на 250 млн одл, в якому взяв участь SoftBankʼs Vision Fund 2. Це потроїло її оцінку до 3 млрд дол Компанія залучала кошти у січні та квітні цього року.

Останніми тижнями співзасновник OpenAI Ілля Суцкевер та "хрещена мати" ШІ Фей-Фей Лі окремо залучили по 1 млрд дол для стартапів, яким лише кілька місяців. Колишня технічна директорка OpenAI Міра Мураті також веде попередні переговори з інвесторами про залучення коштів для нового стартапу.

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Водночас шквал залучення коштів додав побоювань щодо утворення бульбашки в секторі, коли стартапи, які ще не стали прибутковими, витрачають мільярди доларів на навчання найсучасніших моделей ШІ.

Річна виручка Perplexity на основі поточних продажів становить близько 50 млн дол. Ці показники свідчать про високий інтерес до продуктів Perplexity AI з боку користувачів і бізнесу, що є важливим фактором для залучення додаткових інвестицій, зазначило видання.