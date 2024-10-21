Російські чиновники наростили держзакупівлі iPhone в чотири рази попри їх заборону

Чиновники з Росії витратили вчетверо більше бюджетних коштів на закупівлі iPhone, попри масову заборону американських смартфонів.

Про це повідомляє The Moscow Times.

За підсумками дев'яти місяців 2024 року обсяг проведених держзакупівель iPhone виявився вчетверо більшим, ніж за той самий період минулого року: 6 879 899 руб проти 1 642 166 руб.

Частина держзакупівель iPhone обґрунтовувалася неможливістю дотриматися заборони на використання іноземного програмного забезпечення, яке доступне на цих пристроях. Так, наприклад, в одній із заявок зазначалося, що головним критерієм для закупівлі iPhone 13 є наявність спеціалізованої програми Voice Over, яка озвучує програми і дає змогу незрячим і слабозорим користувачам працювати з гаджетом.

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Велика частина держзакупівель припала на компанії з державною участю. Найбільшу закупівлю смартфонів Apple цього року - більш ніж на 3 млн руб - здійснила петербурзька компанія ТОВ "Теплоенерго".

Також ТОВ "Аероекспрес" купила iPhone на 517 тис руб Але був серед замовників і державний Кремлівський палац, він закупив американські смартфони на 830 тис руб.

Державні органи почали вводити заборону на використання iPhone влітку 2023 року, коли ФСБ спільно з ФСО заявили про зараження кількох тисяч смартфонів Apple американським вірусом-шпигуном, який стежив за російськими користувачами.

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Після цього від використання iPhone у службових цілях масово змусили відмовитися чиновників у Кремлі, уряді, держвідомствах і співробітників держкомпаній. Зокрема, заборону було введено в Мінтрансі, Мінпромторзі, Мінцифри, МОЗ, "Ростехе", Росавіації, РЖД, Камаазі та ін.