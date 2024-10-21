Ворог завдав ударів по припортовій інфраструктурі Одещини

Ввечері 20 жовтня Росія атакувала припортову інфраструктуру Одещини ракетами та ударними безпілотниками.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер вранці 21 жовтня.

В результаті виникла пожежа. Як повідомив Кіпер, постраждалих та загиблих немає.

"Також через падіння уламків ракет в Одеському районі сталося загоряння сухої трави та закинутої будівлі, постраждалих немає. Пожежі оперативно ліквідували рятувальники", - зазначив Кіпер.

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За його інформацією, після ракетної атаки росіяни завдали удару безпілотниками, які були знищені нашими силами протиповітряної оборони.

Нагадаємо:

За минулу добу, 20 жовтня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення споживачів у Донецькій, Львівській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.

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