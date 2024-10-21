ЗМІ: Україна розробила безпілотник для перехоплення "Шахедів"

Україна розробила безпілотник Sting для перехоплення іранських "Шахедів".

Джерело: The Telegraph

Деталі: Зазначається, що нова зброя буде використовуватися для переслідування і перехоплення Shahed-136 замість звичайних засобів ППО для захисту українських міст від російських обстрілів.

Розробники, група Wild Hornets, стверджують, що дрон може літати зі швидкістю понад 160 км/год на висоті близько 3 км.

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Sting має класичну конструкцію квадрокоптера з великим куполом, що виступає вгору з центру, де встановлена боєголовка і камера.

Він буде пілотуватися з землі за допомогою окулярів віртуальної реальності, які дозволять оператору точно бачити, куди він летить. Майбутня розробка матиме систему наведення зі штучним інтелектом, яка дозволить пілоту фіксувати ворожі цілі.

Видання зазначає, що подібні безпілотники використовуються для перехоплення російських розвідувальних дронів, які літають високо і повільно над полем бою. Але Sting стане першим безпілотником, спеціально розробленим для боротьби з іранськими "Шахедами".

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"Його середня вартість у десятки разів нижча, ніж у безпілотника "Шахед"", – повідомило джерело з Wild Hornet про дрон Sting.

Видання зазначає, що використання недорогих дронів-камікадзе для знищення "Шахедів" допоможе Україні зберегти запаси ракет ППО.

Українська правда