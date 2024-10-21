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Одещина приєдналася до єОселі: житлове містечко від ZEZMAN Holding акредитовано Ощадбанком

Понеділок, 21 жовтня 2024, 09:00 - PROMOTED

ZEZMAN Holding в Одеському регіоні отримав акредитацію від Ощадбанку для участі у державній програмі доступної іпотеки єОселя. Це одна з перших акредитацій на Одещині, що дає змогу інвестувати в нерухомість на стадії будівництва на вигідних умовах іпотечного кредитування. 

 

Житлове містечко ARTVILLE, яке розвиває ZEZMAN Holding, знаходиться в Одеській агломерації за адресою: 7-й км, Овідіопольська дорога, вул. Спрейса, 1. Засновником і СЕО холдингу є Борис Голденштейн — девелопер-урбаніст, який послідовно впроваджує та розвиває концепцію Smart Sustainable City в Україні.

"Пройти комплаєнс та акредитувати ARTVILLE на етапі відновлення ринку Одещини — є свідченням надійності нашого проєкту і довіри з боку держави та Ощадбанку. Попит на ринку первинної нерухомості Одещини зростає, особливо серед внутрішньо переміщених осіб.

Програма єОселя для нашого житлового містечка  — це відповідь на запит українських родин щодо придбання доступного комфортного житла. Одеса входить до п’ятірки регіонів України за кількістю введених в експлуатацію квартир у 2023 році, їх нараховується близько 2 300.

Ми переконані, що ця програма стане рушійною силою для подальшого зростання житлового будівництва регіону та прикладом для інших девелоперів", — зауважив Борис Голденштейн, засновник та СЕО ZEZMAN Holding. 

Ощадбанк активно розширює географію акредитованих об’єктів: нині 23 забудовники, 28 житлових комплексів та більше 53 об’єктів будівництва отримали акредитацію для участі в програмі доступної іпотеки єОселя. Окрім Одещини, клієнти Ощадбанку можуть придбати житло в будинках, що зводяться в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Ковелі, Луцьку та області, Львові та області, Сумах, Тернополі, на Хмельниччині, в Черкасах та Чернігові. 

"єОселя є програмою з найкращими умовами за всю історію існування української іпотеки. Її головний фокус зараз стимулювати українців, які втратили житло чи потребують покращення житлових умов, придбати нерухомість на первинному ринку, що дасть поштовх розвитку будівельної та суміжних з нею галузей, стимулюватиме надходження коштів в економіку країни та створення нових робочих місць.

Саме тому Ощадбанк активно акредитує забудовників та об’єкти на етапі будівництва, що дає громадянам можливість скористатись умовами державної іпотечної програми в багатьох регіонах нашої країни", — прокоментував Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Фото: ліворуч — Борис Годенштейн, засновник та СЕО ZEZMAN Holding, праворуч — Денис Древницький, начальник Одеського обласного управління Ощадбанку
Фото: ліворуч — Борис Голденштейн, засновник та СЕО ZEZMAN Holding, праворуч — Денис Древницький, начальник Одеського обласного управління Ощадбанку

Частка Ощадбанку у реалізації єОселі становить 40% ринку за кількістю та сумою позик. З моменту старту програми у 2022 році Ощадбанк надав понад 500 пільгових кредитів на загальну суму майже 8,5 млрд грн.

За даними аналітиків ZEZMAN, ринок нерухомості в Одесі почав демонструвати позитивну тенденцію. За перший квартал 2024 року було введено в експлуатацію 110 000 кв.м, що становить 30% від усього 2023 року. Для порівняння – у Києві та Львові за перший квартал було введено 240 000 та 210 000 кв.м відповідно, в Ужгороді – 130 000, а в Дніпрі лише 50 000 кв.м. 

ZEZMAN — це провідний український інвестиційно-девелоперський холдинг, який займається розвитком сучасних житлових містечок. Головна місія холдингу — трансформація міст світу у стан Smart Sustainable City. Холдинг має у своєму портфелі 4 житлові містечка в активному девелопменті загальною площею 1,25 млн м² разом із розвиненою інфраструктурою, поєднуючи цифрові технології та ком'юніті. Кожне містечко розраховане на кількість від 10 000 до 20 000 резидентів.

Економічна правда
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