Одещина приєдналася до єОселі: житлове містечко від ZEZMAN Holding акредитовано Ощадбанком

ZEZMAN Holding в Одеському регіоні отримав акредитацію від Ощадбанку для участі у державній програмі доступної іпотеки єОселя. Це одна з перших акредитацій на Одещині, що дає змогу інвестувати в нерухомість на стадії будівництва на вигідних умовах іпотечного кредитування.

Житлове містечко ARTVILLE, яке розвиває ZEZMAN Holding, знаходиться в Одеській агломерації за адресою: 7-й км, Овідіопольська дорога, вул. Спрейса, 1. Засновником і СЕО холдингу є Борис Голденштейн — девелопер-урбаніст, який послідовно впроваджує та розвиває концепцію Smart Sustainable City в Україні.

"Пройти комплаєнс та акредитувати ARTVILLE на етапі відновлення ринку Одещини — є свідченням надійності нашого проєкту і довіри з боку держави та Ощадбанку. Попит на ринку первинної нерухомості Одещини зростає, особливо серед внутрішньо переміщених осіб. Програма єОселя для нашого житлового містечка — це відповідь на запит українських родин щодо придбання доступного комфортного житла. Одеса входить до п’ятірки регіонів України за кількістю введених в експлуатацію квартир у 2023 році, їх нараховується близько 2 300. Ми переконані, що ця програма стане рушійною силою для подальшого зростання житлового будівництва регіону та прикладом для інших девелоперів", — зауважив Борис Голденштейн, засновник та СЕО ZEZMAN Holding.

Ощадбанк активно розширює географію акредитованих об’єктів: нині 23 забудовники, 28 житлових комплексів та більше 53 об’єктів будівництва отримали акредитацію для участі в програмі доступної іпотеки єОселя. Окрім Одещини, клієнти Ощадбанку можуть придбати житло в будинках, що зводяться в Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Івано-Франківську, Ковелі, Луцьку та області, Львові та області, Сумах, Тернополі, на Хмельниччині, в Черкасах та Чернігові.

"єОселя є програмою з найкращими умовами за всю історію існування української іпотеки. Її головний фокус зараз — стимулювати українців, які втратили житло чи потребують покращення житлових умов, придбати нерухомість на первинному ринку, що дасть поштовх розвитку будівельної та суміжних з нею галузей, стимулюватиме надходження коштів в економіку країни та створення нових робочих місць. Саме тому Ощадбанк активно акредитує забудовників та об’єкти на етапі будівництва, що дає громадянам можливість скористатись умовами державної іпотечної програми в багатьох регіонах нашої країни", — прокоментував Антон Тютюн, заступник голови правління Ощадбанку.

Частка Ощадбанку у реалізації єОселі становить 40% ринку за кількістю та сумою позик. З моменту старту програми у 2022 році Ощадбанк надав понад 500 пільгових кредитів на загальну суму майже 8,5 млрд грн.

За даними аналітиків ZEZMAN, ринок нерухомості в Одесі почав демонструвати позитивну тенденцію. За перший квартал 2024 року було введено в експлуатацію 110 000 кв.м, що становить 30% від усього 2023 року. Для порівняння – у Києві та Львові за перший квартал було введено 240 000 та 210 000 кв.м відповідно, в Ужгороді – 130 000, а в Дніпрі лише 50 000 кв.м.

ZEZMAN — це провідний український інвестиційно-девелоперський холдинг, який займається розвитком сучасних житлових містечок. Головна місія холдингу — трансформація міст світу у стан Smart Sustainable City. Холдинг має у своєму портфелі 4 житлові містечка в активному девелопменті загальною площею 1,25 млн м² разом із розвиненою інфраструктурою, поєднуючи цифрові технології та ком'юніті. Кожне містечко розраховане на кількість від 10 000 до 20 000 резидентів.