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Пекінська біржа планує допомогти невеликим технологічним компаніям вийти на фондовий ринок

Неділя, 20 жовтня 2024, 18:00 - Володимир Тунік-Фриз
 
Getty images

Пекінська фондова біржа допоможе малим і середнім технологічним компаніям з навчанням і доступом до фінансування, щоб вони могли отримати лістинг на біржі.

Про це у неділю повідомила Пекінська біржа, передає Reuters.

Дії біржі є частиною зусиль уряду КНР в рамках планів зі стимулювання інновацій.

За її словами, план дій допоможе малим і середнім підприємствам, які не є прибутковими, але мають потенціал, отримати фінансування від банків і ринкових інститутів, а також забезпечить навчання і підтримку.

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Пекінська біржа також заохочуватиме компанії, що котируються на біржі, а також нові малі та середні підприємства здійснювати злиття і поглинання та підвищувати рівень лістингу за допомогою таких інструментів, як звичайні акції, привілейовані акції та конвертовані облігації.

Китай фондовий ринок технології компанії
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