Куба втретє не змогла відновити електропостачання для мільйонів людей

Відключення світла у столиці Куби, Гавані. Getty images

Зусилля Куби з відновлення електропостачання на острові були втретє зірвані пізно ввечері в суботу 19 жовтня.

Про це повідомила кубинська влада, передає Reuters.

Вперше національна електромережа Куби вийшла з ладу близько полудня в п'ятницю 18 жовтня після того, як зупинилася найбільша електростанція острова. У суботу 19 жовтня вранці мережа знову вийшла з ладу, повідомили державні ЗМІ.

На 20 жовтня мільйони людей залишаються без електроенергії.

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У суботу ввечері влада Куби повідомила про певний прогрес у відновленні електропостачання, одна потім повідомила, що мережа знову вийшла з ладу.

"Сьогодні о 22:25 знову сталося повне відключення національної електроенергетичної системи", - повідомила компанія Havana Electric у Telegram пізно ввечері в суботу.

Пізніше повідомлення було видалено зі стрічки компанії в Telegram. Не відразу стало зрозуміло, чому повідомлення було видалено, але мільйони людей все ще залишалися без електрики в неділю рано вранці.

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Міністерство енергетики Куби незабаром після повідомлення Havana Electric заявило, що працює над відновленням електропостачання, додавши, що "ще одне відключення" сталося в "західній підсистемі", яка включає столицю Гавану.

"Процес відновлення електричної системи продовжує залишатися складним", - заявили в міністерстві.

Третя аварія в електромережі знаменує собою серйозну невдачу в зусиллях уряду швидко відновити електропостачання виснаженим жителям, які вже страждають від гострої нестачі продуктів, медикаментів і палива.

Репортери Reuters стали свідками двох невеликих протестів, що відбулися протягом ночі, один в Маріанао, а інший в районі Куатро Камінос в Гавані. Пізно ввечері в суботу в соціальних мережах почали з'являтися різні відеозаписи протестів в інших районах столиці.