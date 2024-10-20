Прокуратура відсудила штраф у скандального постачальника продуктів для ЗСУ

Фото: Укрінформ

Господарський суд міста Києва стягнув з ТОВ "Трейд Граніт Інвест" на користь Міністерства оборони України 217 тис грн штрафних санкцій. Прокуратура не відсудила ще 1,31 млн грн, оскільки приватна фірма сплатила цю суму.

Про це свідчить рішення суду від 19 вересня.

У кінці 2023 року Міноборони замовило "Трейд Граніт Інвест" продукти для військових. Термін дії угоди - до кінця 2024 року. В судовому рішенні сума договору не вказана, водночас зазначено, що у січні-лютому "Трейд Граніт Інвест" прострочив передачу товару загальною вартістю на 1,42 млн грн.

Прокуратура намагалася через суд стягнути з підрядника 1,53 млн грн штрафу (1,47 млн грн. самого штрафу та 54,6 тис грн пені). "Трейд Граніт Інвест" було проти.

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Суд зауважив, що приватне підприємство не надало доказів належної передачі товару за договором в установлений строк. Зокрема, суд визнав необґрунтованими доводи "Трейд Граніт Інвест" про те, що Міноборони несвоєчасно подало заявку на постачання продуктів, та про відсутність електронного цифрового підпису у одній із заявок міністерства.

Водночас, як з'ясувалося, "Трейд Граніт Інвест" частково оплатив штрафні санкції у розмірі 1,31 млн грн уже після звернення прокурора в суд з цим позовом.

Відповідно суд стягнув на користь Міністерства оборони 217 тис грн штрафних санкцій, а не 1,53 млн грн, як того вимагала прокуратура до оплати приватним підприємством 1,31 млн грн.

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Засновницею ТОВ "Трейд граніт інвест" є Юлія Павліченко. Це колишня власниця відомої за часів Порошенка компанії "Максмед інтернешнл".

Як пишуть "Наші гроші", тоді вона наводила жах на "Укрзалізницю", блокуючи її торги завдяки оскарженням в Антимонопольному комітеті.

Нагадаємо:

Державне підприємство Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) заявило 16 жовтня, що розірвало угоду з ТОВ "Трейд Граніт Інвест", яке, як виявило розслідування NGL.media, постачало неякісні консерви у бойові підрозділи ЗСУ. Додатковою санкцією до компанії-постачальника стала заборона впродовж наступних 12 місяців брати участь у будь-яких тендерах ДОТ.

"Трейд Граніт Інвест" регулярно отримував замовлення на постачання продуктів для військових.