Маск обіцяє по 1 мільйону доларів щодня тому, хто підпише його петицію

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Мільярдер Ілон Маск пообіцяв у суботу 19 жовтня видавати по 1 мільйону доларів щодня до листопадових виборів тому, хто підпише його онлайн-петицію на підтримку Конституції США.

Про це повідомляє Reuters.

Маск заснував America PAC - організацію політичних дій на підтримку президентської кампанії Трампа. Група допомагає мобілізувати та реєструвати виборців у штатах, де відбуватимуться вибори.

У петиції, яку Маск просить людей підписати, йдеться: "Перша і Друга поправки гарантують свободу слова і право на носіння зброї. Ставлячи свій підпис нижче, я зобов'язуюсь підтримати Першу і Другу поправки".

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Відвідувачі суботнього заходу повинні були підписати петицію, що дозволить America PAC зібрати контактні дані більшої кількості потенційних виборців, з якими він зможе працювати, щоб вони прийшли на виборчі дільниці на підтримку Трампа.

Мільярдер вручив чек на 1 мільйон доларів відвідувачу свого заходу в Пенсильванії, спрямованого на згуртування прихильників Дональда Трампа. Переможцем став чоловік на ім'я Джон Дрехер, за словами співробітників заходу.

Поведінка Маска є прикладом того, як Маск використовує своє надзвичайне багатство, щоб вплинути на президентські перегони між Трампом і його суперницею від Демократичної партії Камалою Гарріс, які проходять в умовах жорсткої конкуренції.

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У суботу Маск заявив, що якщо Гарріс переможе, це будуть "останні вибори", натякаючи на те, що США більше не існуватиме.

Він також сказав, що дві спроби замаху на Трампа доводять, що він змінює статус-кво так, як Гарріс не зможе. Він сказав, що саме тому ніхто не намагається вбити Гарріс.