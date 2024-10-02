В НБУ нове призначення: посилюють нагляд за фінансовим ринком

Дмитро Мухопад фото: нбу

Начальником управління моніторингу пов’язаних осіб Національного банку України з 2 жовтня 2024 року призначено Дмитра Мухопада.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

У повідомленні нагадали, що у серпні цього року Національний банк створив у своїй структурі управління моніторингу пов’язаних осіб, щоб посилити нагляд за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов’язаних осіб банків та небанківських фінансових установ.

Управління належить до вертикалі підпорядкування "Пруденційний нагляд", загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник Голови Національного банку Дмитро Олійник.

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Дмитро Мухопад працює в банківській системі понад 23 роки, зокрема майже дев’ять років у Національному банку.

До переведення на посаду начальника управління моніторингу пов’язаних осіб він більше року очолював відділ моніторингу пов’язаних з банками осіб, а до цього керував цим напрямом у департаменті банківського нагляду.

До роботи в Національному банку упродовж 2001–2015 років працював у низці українських банків, де займався правовим супроводженням діяльності банків, зокрема за напрямом проведення банківських операцій, належної ідентифікації клієнтів та інсайдерів банків.

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