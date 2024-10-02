Jysk відкриє 100-й магазин в Україні

Міжнародна мережа JYSK відкриває в четвер, 3 жовтня, новий магазин у Чернівцях, який стане другим у цьому обласному центрі й сотим в українській мережі JYSK.

Про це повідомив Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця, пише "Інтерфакс-Україна".

"Перший магазин у Чернівцях ми відкрили в жовтні 2019 року, тож для цього міста жовтень дуже активний місяць. Тепер у нас 100 магазинів у 35 містах України. Загалом ми інвестували близько 400 млн грн з моменту повномасштабного вторгнення - відкрили 20 магазинів, оновили 17, відновили шість", - сказав він.

Новий магазин у концепції 3.0 відкрився в ТРЦ "Екватор". Його торговельна площа становить 825 кв. м, склад - 260 кв. м, офісні приміщення - 33,43 кв. м.

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Нагадаємо:

У березні 2022 року мережа JYSK ухвалила рішення повністю вийти з РФ.

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