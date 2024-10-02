США виділили понад 800 мільйонів доларів на енергетику України

Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) виділило 825 мільйонів доларів на підтримку енергетичної системи України цієї зими.

Про це заявила адміністраторка USAID Саманта Павер під час свого візиту до Києва, пише "Радіо Свобода".

За її словами, ця сума – вдвічі більша, аніж USAID виділяв на енергетику минулого року.

"Ці ресурси тепер дозволять нам підтримати тих, хто проводить ремонтні роботи, нарощує потужності й захищає критично важливу інфраструктуру", – зазначила адміністраторка USAID.

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Крім того, USAID виділяє 237 мільйонів доларів на гуманітарну допомогу Україні.