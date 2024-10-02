Україна виконала ще два індикатори для Ukraine Facility

Україна виконала ще два індикатори за програмою Ukraine Facility Європейського Союзу, спрямовані на покращення ситуації на ринку праці та впровадження реформи ринку електроенергії.

Про це повідомило Міністерство економіки

"Ще 2 важливі індикатори Плану України в межах Ukraine Facility прийняті цього тижня. Вони націлені на покращення ситуації в пріоритетних для держави галузях: енергетичній та людського капіталу", - зазначив перший заступник міністра економіки України Олексій Соболев.

Як йдеться в повідомленні, Кабінет міністрів ухвалив Стратегію демографічного розвитку до 2040 року та підписав технічне завдання на розробку інформаційної системи для забезпечення функцій Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

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Демографічна стратегія визначає заходи щодо покращення ситуації в сфері народжуваності, зменшення рівня передчасної смертності, подолання негативних міграційних трендів, активізації на ринку праці, сприяння активному довголіттю та створення безпекових передумов.

Технічне завдання на розробку інформаційної системи для НКРЕКП дозволить побудувати систему для виявлення зловживань на енергетичних ринках та є частиною реформи ринку електроенергії, націленої на інтеграцію України до енергетичного ринку ЄС.

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Ukraine Facility – програма підтримки України від ЄС обсягом 50 млрд євро діятиме з 2024 до 2027 року.

Транші надходитимуть один раз на квартал за результатами виконання індикаторів Плану для Ukraine Facility та їх позитивної оцінки Стороною ЄС. Загалом у цьому році очікується близько €16 млрд бюджетної підтримки за програмою.

План для Ukraine Facility передбачає 69 реформ, за які відповідають понад 150 квартальних індикаторів виконання та 16 інвестиційних індикаторів. У третьому кварталі Україна виконала вісім з девʼяти індикаторів.