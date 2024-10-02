Рада з питань праці США звинувачують Apple у введенні незаконних правил на робочому місці
Рада з питань праці США подала скаргу, звинувативши Apple у порушенні прав працівників шляхом дотримання низки незаконних правил на робочому місці.
Про це повідомляє Reuters.
Національна рада з трудових відносин стверджує, що Apple вимагала від співробітників по всій країні підписувати незаконні угоди про конфіденційність, нерозголошення та неконкуренцію, а також накладала занадто широку політику щодо неправомірної поведінки та соціальних мереж.
У скарзі Apple звинувачується у "втручанні, обмеженні та примусі працівників до здійснення" їхніх прав, передбачених федеральним трудовим законодавством.
Apple заявила, що завжди поважала права своїх працівників на обговорення заробітної плати, робочого часу та умов праці, що відображено в її політиці працевлаштування.
Скаргу було подано на підставі звинувачень, висунутих проти Apple у 2021 році Ешлі Гйовік, колишньою старшою інженерною директоркою компанії. Гйовік заявила, що різні правила Apple, в тому числі ті, що стосуються конфіденційності та використання соціальних мереж, стримують співробітників від обговорення таких питань, як рівність в оплаті праці та дискримінація за ознакою статі, один з одним і зі ЗМІ.