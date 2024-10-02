Рада з питань праці США звинувачують Apple у введенні незаконних правил на робочому місці

Рада з питань праці США подала скаргу, звинувативши Apple у порушенні прав працівників шляхом дотримання низки незаконних правил на робочому місці.

Про це повідомляє Reuters.

Національна рада з трудових відносин стверджує, що Apple вимагала від співробітників по всій країні підписувати незаконні угоди про конфіденційність, нерозголошення та неконкуренцію, а також накладала занадто широку політику щодо неправомірної поведінки та соціальних мереж.

У скарзі Apple звинувачується у "втручанні, обмеженні та примусі працівників до здійснення" їхніх прав, передбачених федеральним трудовим законодавством.

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Apple заявила, що завжди поважала права своїх працівників на обговорення заробітної плати, робочого часу та умов праці, що відображено в її політиці працевлаштування.

Скаргу було подано на підставі звинувачень, висунутих проти Apple у 2021 році Ешлі Гйовік, колишньою старшою інженерною директоркою компанії. Гйовік заявила, що різні правила Apple, в тому числі ті, що стосуються конфіденційності та використання соціальних мереж, стримують співробітників від обговорення таких питань, як рівність в оплаті праці та дискримінація за ознакою статі, один з одним і зі ЗМІ.

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