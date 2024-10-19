США обіцяють до 10 млн доларів за дані про російський проєкт "Рибарь"

США оголосили винагороду в розмірі до 10 мільйонів доларів за інформацію про російський проєкт "Рибарь" ("Rybar").

Про це йдеться у повідомленні на сайті програми Держдепу США Rewards for Justice, інформує "Європейська правда".

Згідно з оприлюдненою інформацією, "Рибар" – російська медіа-організація, яка раніше фінансувалася власником ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиним.

Зараз, за даними Держдепу, "Рибарь" отримує фінансування від російської оборонно-промислової організації "Ростех", яка перебуває під санкціями США.

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"Рибарь" покладається на зв'язки та фінансування "Ростеха" для посилення військового потенціалу Росії та просування проросійських і антизахідних наративів", – йдеться у повідомленні.

У Держдепі поінформували, що пов’язані з проєктом особи причетні до іноземного втручання в американські вибори.

Зокрема, перед президентськими виборами у США 2024 року "Рибарь" запустив канал TEXASvsUSA в соціальній мережі X (Twitter), у якому експлуатує тему нелегальної міграції через кордон Техасу, яка є політично і соціально чутливою

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"Через канал TEXASvsUSA "Рибарь" прагнув посіяти розбрат, сприяти соціальному розколу, розпалити міжпартійну та расову ворожнечу, а також заохочувати ненависть і насильство у Сполучених Штатах", – ідеться в повідомленні.

"Рибарь" також керує пропагандистськими медіаканалами #HOLDTHELINE і #STANDWTHTEXAS, які просувають політичні інтереси Росії в США.

На сайті програми також вказані імена кількох осіб, які причетні до операцій впливу на виборчий процес у США.

Нещодавно Офіс директора національної розвідки оприлюднив звіт, згідно з яким РФ продовжує проводити кампанії впливу, спрямовані на підвищення шансів колишнього президента США Дональда Трампа на перемогу на президентських виборах, тоді як Іран зацікавлений у перемозі Камали Гарріс.

Нагадаємо, у вересні спецслужби США повідомляли, що Росія створює дедалі більше контенту за допомогою штучного інтелекту з метою впливу на президентські вибори в США.

Європейська правда