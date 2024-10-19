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Уночі 20 жовтня у ПриватБанку проводитимуть технічні роботи

Субота, 19 жовтня 2024, 15:59 - Володимир Тунік-Фриз

З опівночі до 7 ранку 20 жовтня додаток Приват24 та операції з картками будуть недоступні через технічні роботи.

Про це повідомляє пресслужба банку.

"У період проведення робіт 20 жовтня з 00:00 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить операції з платіжними картками та платежі клієнтів у Приват24 для фізичних осіб. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі мережі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – йдеться у повідомленні.

У Приваті закликають виконати усі необхідні операції з картками до початку технічних робіт.

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