Кабмін затвердив перелік енергетичного обладнання, на яке не поширюється мито та ПДВ

Кабмін схвалив розроблений Міністерством енергетики перелік енергетичного обладнання та інших товарів, що звільняються від ПДВ та ввізного мита у разі ввезення в Україну в рамках угод, що фінансуються Фондом підтримки енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Кабінету Міністрів.

"До таких товарів належать нафта та нафтопродукти, гідравлічні турбіни, різноманітні насоси, двигуни та генератори, електрогенераторні установки, трансформатори, акумулятори, електричне обладнання, електрична апаратура, транспортні засоби, зокрема вантажні автомобілі та самохідну техніку, інструменти та інші товари, необхідні для відновлення пошкодженої енергетичної інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Також цим документом затверджено розроблений порядок підтвердження операцій з ввезення товарів в Україну, що стосується угод, які фінансує Фонд підтримки енергетики України.

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