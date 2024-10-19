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За добу через бойові дії знеструмлення відбувались у трьох областях

Субота, 19 жовтня 2024, 12:54 - Володимир Тунік-Фриз

За минулу добу через обстріли і бойові дії були знеструмлення у Донецькій, Сумській та Чернігівській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Як повідомляють, через пошкодження обладнання внаслідок ворожої атаки БПЛА на енергетичну інфраструктуру, необхідно частково задіяти аварійні відключення у Сумській та Чернігівській областях.

У Донецькій області внаслідок бойових дій вимикалась повітряна лінія. Під час огляду виявлено пошкодження лінії.

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У Дніпропетровській області під час огляду на території підстанції виявлено вибуховий пристрій. Його знешкоджено.

За добу енергетики відновили живлення для понад 31 тисячі споживачів.

енергетика електроенергія Міненергетики
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Економічна правда
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