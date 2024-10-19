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Понад 20 проєктів фінського бізнесу отримали підтримку за планом відбудови України

Субота, 19 жовтня 2024, 12:04 - Володимир Тунік-Фриз
 
Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України

Понад 20 інвестиційних проєктів фінського бізнесу отримали підтримку та будуть реалізовані у відбудові України. Мова йде про інвестиції у передові технології у будівництві, енергоефективність, децентралізовану енергосистему.

Про це повідомив премʼєр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з фінськими підприємцями, що відбулася в Гельсінкі 18 жовтня.

Уряд Фінляндії розробив план участі у відбудові України, який передбачає дієві інструменти, що стимулюють приватний бізнес.

"Більше 20 проектів фінських компаній отримали підтримку завдяки цим інструментам. Чітко розуміємо, у яких галузях інвестиції будуть особливо успішними для бізнесу та корисними для України", — зазначив Денис Шмигаль.

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Серед основних напрямків інвестицій визначають:

  • будівництво — передові технології, енергоефективність, досвід у побудові об’єктів цивільного захисту;
  • енергетика — розвиток відновлювальної енергетики, децентралізація енергосистеми, розбудова розумних мереж, системи накопичення енергії, перетворення відходів в енергію;
  • освіта — цифровізація та розбудова моделі R&D на основі синергії між урядом, університетами та приватним сектором;
  • телекомунікації — технології шостого покоління бездротового зв’язку, а також передові технології цифрової безпеки.

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