Виробник дронів Mavic судитиметься із  Пентагоном через санкції

Getty images

Найбільший виробник дронів у світі, китайська компанія DJI подала до суду на Міністерство оборони США за внесення компанії до списку, які нібито співпрацюють з військовими Пекіна.

Про це повідомляє Reuters.

Американські законодавці неодноразово висловлювали занепокоєння, що дрони DJI становлять загрозу для передачі даних, спостереження та національної безпеки.

США створили список китайських компаній, що несуть загрозу нацбезпеці. До списку потрапило багато великих китайських фірм, зокрема авіаційна компанія AVIC, виробник мікросхем пам'яті YMTC, компанія China Mobile та енергетична компанія CNOOC.

Реклама:

DJI, яка також потрапила до списку, є найбільшим у світі виробник дронів, компанія продає більше половини всіх комерційних дронів у США.

Внесення компанії до списку є попередженням американським організаціям і компаніям про ризики для національної безпеки, пов'язані з веденням бізнесу з ними.

DJI заявляє, що "не належить і не контролюється китайськими військовими".

Реклама:

У позові DJI проти Пентагону йдеться про те, що через "незаконне і помилкове рішення Міністерства оборони" компанія "втратила ділові угоди, була затаврована як загроза національній безпеці і їй було заборонено укладати контракти з багатьма федеральними урядовими установами".

Компанія додала, що американські та міжнародні клієнти розірвали існуючі контракти з DJI і відмовляються укладати нові.